Австралийка забралась в ящик для пожертвований и умерла

Голд-Кост, 5 апреля. Застрявшую в коробке для пожертвований мертвую женщину обнаружили рядом с торговым центром в австралийском штате Квинсленд.

Утром уборщица пришла на работу, увидела покойницу и сразу же позвонила в полицию. Прибывшие на место стражи порядка осмотрели труп и не обнаружили видимых следов насильственной смерти. Ее тело было внутри контейнера лишь наполовину — возможно, женщина не смогла поднять упавшую на нее крышку.

По данному факту проводится расследование. Личность погибшей устанавливается. В социальных сетях пишут, что она могла быть бездомной, однако в полиции не подтвердили эти предположения.

В Петербурге изрезанное тело молодой девушки нашли в квартире, которую снимал гражданин Киргизии, сообщал ФАН. Арендатор пропал, его разыскивает полиция.