Спортивный врач объяснил, почему умер 18-летний футболист из команды «Знамя Труда»

Москва, 5 апреля. Аневризму головного мозга невозможно заметить при стандартных осмотрах, заявил спортивный врач Виталий Иконников, комментируя смерть футболиста Никиты Сидорова.

По словам специалиста, все спортсмены проходят стандартное обследование: делаются биохимия крови, флюорография, УЗИ внутренних органов, проверяется сердечно-сосудистая система при нагрузках.

«Офтальмолог, уролог, травматолог, хирург – этих специалистов спортсмены на осмотрах проходят. Но МРТ, КТ могут себе позволить только единичные клубы», — объяснил врач в интервью «Радио 1».

По его словам, аневризму головного мозга — это выпячивание стенки сосудов — можно обнаружить, если провести КТ и МРТ сосудов головного мозга. Есть несколько сигналов, на которые стоит обратить внимание: головная боль, повышенное давление, чувство усталости. Именно это, по словам врача, может помочь распознать заболевание на ранних стадиях.

Накануне стало известно о страшной трагедии, произошедшей на футбольном поле: 18-летний спортсмен подмосковной команды «Знамя Труда» умер во время матча. Юноша скончался мгновенно. Соболезнования уже выразил Российский футбольный союз (РФС).