Россия впервые с начала года увеличила нефтегазовые доходы

Москва, 5 апреля. Нефтегазовые доходы России в марте впервые с начала 2021 года выросли на 3,3% в годовом выражении, достигнув 582,5 млрд рублей, следует из данных Минфина РФ.

Относительно февраля нефтегазовые доходы увеличились на 6,9%, а по сравнению с январем — на 18,7%. Доходы России от продажи углеводородов снижались на протяжении 2019 и 2020 годов. Для сравнения, в 2018 году они были равны 9 трлн рублей, а в 2019 году упали до 7,924 трлн. По итогам прошлого года нефтегазовые доходы РФ составили 5,235 трлн рублей.

Падение нефтегазовых доходов произошло из-за пандемии COVID-19, ставшей причиной обвала спроса на сырье и топливо из-за закрытия границ и локдаунов. Для стабилизации ситуации на рынке углеводородов ряд экспортеров, включая Россию и Саудовскую Аравию, заключили соглашение о добровольном сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+.

ЦДУ ТЭК ранее сообщило о сокращении добычи топлива в России с начала 2021 года на 10,9%, до 125 млн тонн. По итогам марта объем добычи нефти и газового конденсата российскими компаниями составил 43,3 млн тонн.