Врач-диетолог Лазуренко рассказала о правильных супах

Супы занимают важную нишу в мировой гастрономической культуре и считаются обязательной частью рациона. С детства нас учили, что первое блюдо — главная часть обеда, да и всего дня. Однако многие годы специалисты в области питания бьются над вопросом: суп все-таки полезен или вреден для организма?

В Международный день супа, который ежегодно отмечается 5 апреля, корреспондент ФАН обсудил с врачом-диетологом Натальей Лазуренко насущный вопрос.

«Прекрасная есть поговорка: «Щи да каша — пища наша». Она, в общем-то, отражает традиционные устои формирования стола для нашего человека, особенно жителей средней полосы России. Но действительность, в которой мы находимся сегодня, совсем другая. Мы подбираем рацион, основываясь на принципах персонализации и желаниях человека», — рассуждает эксперт.

Классические традиции советского периода буквально навязывали нам супы, причем в достаточно насыщенном его виде: костный бульон, овощной отвар с большим количеством крахмалистых углеводов, макаронных изделий и круп. У таких блюд была одна-единственная задача — дать насыщение и калораж на максимально длительное количество времени. Тарелка такого супа могла стать единственным приемом пищи на весь трудовой день для советского человека. У современных же людей с их доступом к разнообразным продуктам и преимущественно малоподвижным образом жизни такой необходимости насыщаться уже нет. Подобный источник энергии попросту будет не расходоваться, а откладываться про запас в виде жировой ткани. При этом количество углеводов может нарушить углеводный обмен и привести к ряду заболеваний.

«Другое дело, если у человека есть проблемы желудочно-кишечного тракта. Его нездоровье как раз определяют конкретные потребности, и мы вынуждены включать в рацион для больного кишечника некрепкие и нежирные отвары. Это могут быть отвары на втором бульоне или варианты вегетарианского супа, который будет насыщать и согревать, но действовать щадяще для микрофлоры», — поясняет специалист по питанию.

Те же рекомендации врач дает и для людей с избыточным весом или ожирением и озвучивает главное пожелание для идеального супа — не добавлять в него крахмалистые продукты (макароны или крупы). Если же в планах сделать суп основным приемом пищи, то в него следует добавить сложную крупу (дикий рис или фасоль) или же макароны. Так блюдо получится более питательным и подарит длительное насыщение.

«Все очень индивидуально. Если пациент говорит, что не любит супы, я никогда их не буду навязывать. Если же у человека есть потребность в таких блюдах, то мы будем это рассматривать. В итоге я полностью за персонализацию», — говорит о принципах своей работы Наталья Лазуренко.

Оказалось, россияне занимают второе место в мире по употреблению супов. Об этом и других фактах из истории праздника ФАН рассказывал ранее.