Мухин объяснил поведение Соболь в суде стремлением занять лидерство в ФБК

В понедельник, 5 апреля, Петровский суд Москвы рассматривал по существу дело о незаконном проникновении Любови Соболь в чужое жилище. В ходе заседания она устроила несколько провокаций, основанных на неуважении судебной власти. Так, была нарушена ч. 5 ст. 241 УПК РФ — женщина включила мини-камеру и стала вести видеофиксацию процесса, несмотря на требования судьи прекратить съемку.

В комментарии корреспонденту ФАН политолог Алексей Мухин заметил, что действия Соболь представляют собой копирование поведения Алексея Навального. Во время разбирательства по делу об оскорблении ветерана ВОВ он, будучи ответчиком, вел себя вызывающе, допускал брань в адрес участников суда и даже самого истца.

Произошедшее в зале суда выглядело как попытка сорвать заседание. Согласно ч. 5 ст. 241 УПК РФ «Гласность», трансляция открытого судебного заседания допускается только с разрешения председательствующего в судебном заседании. Впоследствии сотрудницу фонда Навального удалили из зала из-за отказа прекратить вести съемку. Позже адвокат Владимир Воронин сообщил, что подзащитная отказалась от его услуг — суд принял соответствующий документ в письменном виде. Судья перенес рассмотрение дела на 10:00 12 апреля.

Так, по мнению Алексея Мухина, попытки копировать поведение Навального говорят о том, что его соратница хочет соответствовать выгодному образу, сулящему «немалые дивиденды». Это связано с тем, что в ближайшие годы основатель ФБК (иноагент) по понятным причинам не сможет быть лидером оппозиционной «группировки».

«Условно это ФБК. Тут обострилась борьба за лидерство. Эта дама предположила, что почему бы не попытать счастья побыть фронтвумен этой структуры. Другие сотрудники фонда тоже копируют Навального, борясь за лидерство в этой группе. С чем черт не шутит, что называется», — считает политолог.

На текущий момент важными и ключевыми персонами в фонде Навального являются его супруга Юлия и глава сетки штабов Леонид Волков. Если кто-либо из них растратит свои позиции тем или иным образом, то придет время «лидеров второго эшелона».

«Такие, как Соболь, могут попытаться перехватить инициативу и предложить свои услуги внешним заказчикам уже как полноценные лидеры этой секты. Соболь явно пытается создать для себя интересные условия в борьбе за лидерство в системе ФБК на будущее», — добавил Мухин.

Эксперт резюмировал, что такое поведение поставит под удар политическую карьеру Соболь, которую она стремится развивать на государственном уровне. Однако в действительности радикальное поведение только дискредитирует соратницу Навального и лишает ее какой-либо электоральной поддержки, несмотря на ее и без того умеренные масштабы.