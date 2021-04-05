Лидер хуситов обвинил ООН в грядущей экологической катастрофе в Красном море

Мухаммад Али аль-Хуси, президент Революционного комитета Йемена, глава движения «Ансар Аллах» (хуситов), заявил, что ООН должна взять на себя ответственность за нерешенную проблему с танкером FSO Safer. Аль-Хуси сказал, что ООН медлит с решением данной проблемы, что может привести к экологической катастрофе. Также лидер хуситов призвал направить экспертов ООН для ремонта резервуара.

В это же время СМИ, лояльные правительству экс-президента Йемена Мансура Хади, заявили, что просьба об отправке специалистов прозвучала только после более чем года промедления, а также создания препятствий к доступу экспертов ООН к поврежденному танкеру, в котором содержится более одного миллиона баррелей сырой нефти.

По данным ООН, от экосистемы Красного моря зависят 30 миллионов человек, в том числе и 1,6 миллиона йеменцев. Уничтожение рыболовных промыслов из-за разлива нефти усугубит положение прибрежных населенных пунктов, и без того зависящих от гуманитарной помощи. При этом, в случае пожара на нефтехранилище около 8,4 миллиона человек подвергнутся воздействию загрязняющих токсичных веществ.

Кроме того, разлив приведет к закрытию ключевого йеменского порта Ходейда, через который в страну поступает гумпомощь. Это спровоцирует повышение цен на продовольствие, медикаменты, топливо, что утяжелит течение наблюдаемого в Йемене гуманитарного кризиса.

Также экологическая катастрофа может ударить по коммерческим судоходным маршрутам в Красном море, на долю которых приходится 10% мировой торговли.