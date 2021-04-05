Обнародована запись разговора принца Иордании с главой генштаба перед арестом

Амман, 5 апреля. Начальник комитета штабов иорданской армии Юсеф Хунейти не выдвигал каких-либо обвинений в организации госпереворота при личном разговоре с принцем Хамзой бин Хусейном, находящимся под домашним арестом. Об этом свидетельствует аудиозапись, тайно сделанная самим членом королевской семьи и затем переданная СМИ через его адвоката. Ее содержание обнародовало издание Middle East Eye.

В ходе беседы Хунейти ясно дал понять, что говорит не от имени действующего короля Абдаллы бин Хусейна, а лишь передает сообщение в качестве представителя сил безопасности.

Jordan's royal family drama sends shudders around the region. Here's what we knowhttps://t.co/eUsjOYlcgZ — Cherif Barsoum (@jetdriverman) April 5, 2021

Генерал сообщил, что принц должен прекратить общение с оппозиционными силами в стране, включая некоторых племенных вождей, критикующих королевскую семью во время собраний единомышленников. По словам Хунейти, подобное поведение Хамзы дестабилизирует ситуацию в Иордании.

После этого принц потерял над собой контроль и повысил свой голос:

«Как ты смеешь так говорить со мной? Кто ты такой, чтобы передавать мне это послание? Разве ты не знаешь, с кем говоришь? Я — сын Хусейна (умершего короля, — прим. ред.). <…> Разве я сказал что-нибудь не так на этих собраниях?».

Тем не менее генерал сохранил почтительный тон и добавил, что хотел лишь передать это сообщение.

«Никто не может помешать мне говорить с моим народом. Вы все разрушили эту страну и расплодили коррупцию, а теперь обвиняете в этом меня», — кричал Хамза.

Несостоявшийся переворот

Массовые аресты прошли по Иордании 3 апреля. Десятки высокопоставленных чиновников и офицеров были задержаны в связи с представляемой ими «угрозой безопасности».

Предполагается, что бывший наследный принц Хамза сплотил вокруг себя оппозиционные силы в королевстве, а также активно взаимодействовал с иностранными спецслужбами. Заговорщики находились «под колпаком» иорданских спецслужб на протяжении длительного времени и были арестованы, лишь когда стало известно о приближении «нулевого часа» — фазы активных действий.

Десятки государств выразили свою солидарность с королем Абдаллой II и поддержали его меры по предотвращению государственного переворота.