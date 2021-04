Обнародована запись разговора принца Иордании с главой генштаба перед арестом

Амман, 5 апреля. Начальник комитета штабов иорданской армии Юсеф Хунейти не выдвигал каких-либо обвинений в организации госпереворота при личном разговоре с принцем Хамзой бин Хусейном, находящимся под домашним арестом. Об этом свидетельствует аудиозапись, тайно сделанная самим членом королевской семьи и затем переданная СМИ через его адвоката. Ее содержание обнародовало издание Middle East Eye.

В ходе беседы Хунейти ясно дал понять, что говорит не от имени действующего короля Абдаллы бин Хусейна, а лишь передает сообщение в качестве представителя сил безопасности.

Jordan's royal family drama sends shudders around the region. Here's what we knowhttps://t.co/eUsjOYlcgZ