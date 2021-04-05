Терапевт Лапа объяснила, какие болезни обостряются в солнечную погоду

Москва, 5 апреля. Некоторые заболевания могут обостряться на солнечном свете, рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

Она объяснила причины и проявления недугов. По словам специалиста, есть две категории людей, которые плохо переносят солнечную погоду, пишет «Москва 24».

«Первая — это люди, у которых есть аллергия на солнце. У них, как правило, нехватка витамина D и дисбактериоз. Это причины аллергии», — объяснила медик.

А вторая категория людей страдает сосудистыми заболеваниями печени. У таких пациентов формируется ангиоотек, как правило, при инвазии либо вирусах. Они сложнее переносят безоблачную погоду, поскольку солнце активирует выработку определенных гормонов, вызывающих на теле гормональные пятна, добавила Лапа.

Ультрафиолет оказался способен уничтожить коронавирус за считанные минуты, выяснил международный коллектив исследователей. Дело в том, что солнечные лучи нейтрализуют частицы вируса в восемь раз быстрее, чем считалось ранее.