Летевший из ОАЭ самолет совершил вынужденную посадку в Тюмени

Тюмень, 5 апреля. Самолет Airbus А-320, выполнявший рейс Шарджа — Тюмень, совершил незапланированную посадку из-за отказа левого двигателя.

Лайнер приземлился в тюменском аэропорту Рощино. Всего на борту воздушного судна находились два члена экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал в результате происшествия, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Борт проходил техническое обслуживание в Шардже. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Следователи осматривают место происшествия и опрашивают сотрудников аэропорта.

Похожий случай произошел в воздушной гавани Красноярска. Там экстренную посадку совершил самолет авиакомпании All Nippon Airways, летевший по маршруту из Токио во Франкфурт.