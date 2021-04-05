В США решили добиться «разнообразия» приемом чихуахуа на службу в армию

Вашингтон, 5 апреля. Собаки пород чихуахуа и померанский шпиц благодаря распоряжению министра обороны США Ллойда Остина смогут нести службу в кинологических подразделениях ВС.

Глава Пентагона поручил всем видам войск разнообразить породы собак в кинологических службах армии США. До этого военные отдавали предпочтение немецким овчаркам, но теперь полноценными служебными собаками могут стать представители и других пород.

«Мы всегда были в плену предрассудков, что немецкая овчарка — лучшая собака для погони за опасными террористами и поиска самодельных взрывных устройств. Но почему не чихуахуа? Почему не пудель? Расширение спектра пород упрочит наше разнообразие», — заявил министр обороны США.

Остин подчеркнул, что считает разнообразие главным оружием любой армии. Стоит отметить, что некоторые экзамены для приема собак на службу пришлось отменить из-за того, что среди претендентов оказались представители породы чихуахуа. Дело в том, что они не в состоянии завалить крепкого мужчину на землю, а это являлось одним из заданий во время отбора.

Напомним, что в России неоднократно предлагали создать зоополицию в составе МВД для охраны животных. Ведомство должно контролировать соблюдение прав животных и пресекать жестокое обращение с ними, передает RT.