Огромный ангар полыхает под Самарой

Самара, 5 апреля. Здание ангарного типа загорелось на территории производства резинотехнических изделий в Самарской области. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Инцидент произошел в городском округе Кинель на улице Промышленной. Изначально площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, однако спустя некоторое время огонь распространился на 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На место ЧП направили два пожарных поезда. В тушении уже задействованы 60 человек и 17 машин спецтехники. Есть риск распространения огня на соседние строения. Информации о пострадавших не поступало. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.