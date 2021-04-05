В США генерал ВВС назвал глупым план о размещении ракет на Западном побережье

Вашингтон, 5 апреля. План Пентагона по размещению на Тихоокеанском побережье ракет большой дальности для противодействия Китаю подвергся критике со стороны командования ВВС США.

Глава глобального ударного командования ВВС США генерал Тимоти Рэй, выступая в подкасте Института Митчелла, назвал «глупым и дорогим» проект Пентагона, предполагающий размещение на Западном побережье ракет большой дальности. Его слова журналист Валери Инсинна привел в статье для Defense News, эксклюзивный перевод которой приводит Федеральное агентство новостей.

«Я просто думаю, что это глупая идея — пойти и вложить такие деньги, чтобы попытаться повторить то, что давно делает и продолжает делать ВВС», — заявил генерал.

Речь идет о том, что, по мнению не только генерала Тимоти Рэя, но и других высокопоставленных офицеров ВВС США, бомбардировочная авиация может лучше справиться с подавлением систем противоракетной обороны противника. Журналист отметил, что до Рэя о денежном вопросе никто не заговаривал, а он прямо заявил, что дублирующий проект, который продвигает командование сухопутных войск США буквально «проест» бюджет Пентагона.

«Разработка стратегического противовоздушного и гиперзвукового оружия чрезвычайно важна для армии, чтобы иметь возможность нейтрализовать корабли, средства противовоздушной обороны и другие виды вооружения противника», — заявил начальник штаба Сухопутных войск генерал Джеймс Макконвилл.

В Defense News предложили проследить за развитием дискуссии, чтобы понять, станет ли это разногласие началом большого конфликта между ВВС и Сухопутными силами, или же речь идет о недовольстве лишь одного генерала. Начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун заверил, что и авиация, и армия будут служить вместе ради одной цели, несмотря на разногласия.

Военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей оценил другую дорогостоящую затею Пентагона. Это — контракт оборонного ведомства с компанией Microsoft на поставку в войска более 120 тысяч комплектов военной модификации очков виртуальной реальности общей стоимостью в 22 миллиарда долларов. Литовкин уверен, что тренировка в виртуальной реальности не даст американским военным навыки, требуемые в реальном бою.