Доля просрочки по кредитным картам выросла в России до 8,1%

Москва, 5 апреля. Показатель просроченной задолженности по кредитным картам по итогам марта составил 8,1%, что на 0,2% выше, чем в феврале, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с пиковыми значениями октября 2020 года, доля просроченных долгов по кредиткам в феврале упала на 0,8%. Основное снижение показателя пришлось на четвертый квартал прошлого года, а в начале 2021 года ситуация стабилизировалась, объяснили в НБКИ.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что незначительный рост доли просроченных долгов был обусловлен, в первую очередь, реструктуризацией банками «проблемных» кредитов. В противном случае доля долгов с просрочкой по кредитным картам могла бы быть значительно выше, указал специалист.

Показатель за последний год вырос в большинстве федеральных субъектов. Наиболее существенный рост по сравнению с февралем 2020 года был отмечен в Московской области (+0,7%), Санкт-Петербурге (+0,6%) и в Ставропольском крае (+0,6%).

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