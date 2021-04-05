Индийские ученые предложили использовать лакрицу в борьбе с коронавирусом

Нью-Дели, 5 апреля. Вещество, найденное в составе лакрицы, способствует уменьшению воспаления при коронавирусе и может останавливать репликацию вирусных частиц. Об этом сообщили индийские ученые.

Специалисты из Национального центра исследования мозга провели эксперимент, в ходе которого изучили старое народное средство. Лакрицу издавна используют для лечения насморка, импотенции, простатита и других недугов.

Исследователи обнаружили, что противовоспалительный эффект это растение обеспечивает за счет глицирризиновой кислоты. Доказать ее способность воздействовать на коронавирус помогли эксперименты с использованием эпителиальных клеток человеческих легких. В результате вещество показало эффективность в борьбе с воспалением.

Группа международных ученых тем временем установила влияние солнечного света на COVID-19. Так, ультрафиолет оказался способен уничтожать коронавирус всего за 10-20 минут.