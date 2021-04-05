В ДНР считают, что вскоре состоится самоубийство Украины по приказу США

Донбасс, 5 апреля. В эфире телеканала «Россия-24» представители республик Донбасса заявили, что сегодня никто не заинтересован в войне. Но наступление ВСУ означает для Украины одно — самоубийство, причем спланированное и осуществленное по приказу США. Ведь количество жертв со стороны армии Киева будет чудовищным, пишет «Политнавигатор».

«Жить семь лет в состоянии войны — это уже больше, чем Первая и Вторая мировые войны, вместе взятые. Поэтому людей можно понять, они очень устали, они не хотят никаких боевых действий, люди хотят мира. Думаю, что с той стороны, в оккупированном Донбассе, люди тоже хотят мира», — подчеркнул председатель комитета по внешней политике и международным связям Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Он выразил надежду на то, что Украина не начнет полномасштабные военные действия.

Донецкий депутат предположил, что могут случиться какие-то локальные обострения, провокации в стиле Украины. При этом он выразил надежду на то, что Киев не захочет самоликвидироваться, вряд ли стоит ожидать полномасштабного наступления.

Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко считает, что рано или поздно украинское наступление все же состоится.

«В случае поступления команды из Вашингтона (а именно оттуда будет даваться команда, а не из Киева, наступать на республики Донбасса) они ее выполнят. Да, там не все хорошо в украинской армии, как бы этого хотелось и украинским, и американским военным начальникам. Но вместе с тем есть силы и средства для наступления на республики Донбасса», — указал он.

Ранее журналист-международник Олег Ясинский объяснил, почему Украина является сегодня шахматной доской для враждующих олигархов.