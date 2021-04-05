Иракский политик пригрозил американским войскам

Багдад, 5 апреля. Депутат иракского парламента, бывший официальный представитель проиранских отрядов «Хашд-Шааби» Ахмад аль-Асади пригрозил американским силам, размещенным в Ираке.

«Бомбы и ракеты не перестанут поражать вас, клянусь кровью мучеников», — заявил он на своей странице в Twitter.

Он добавил, что приспешников американской оккупации будут притеснять все больше и больше.

Это заявление последовало после сообщений об атаках на конвои Международной коалиции в провинциях Эд-Дивания и Бабиль.