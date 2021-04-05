Рынок e-commerce вырос в России на 44%

Москва, 5 апреля. Объем российского рынка e-commerce увеличился на 44% — до 431,3 млрд рублей по итогам января-февраля 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Рост рынка составил 59% в минувшем году. Развитие внутренней электронной торговли в период с 2020 по 2021 год спровоцировало спрос на рабочую силу. В прошлом году было создано более 100 тысяч новых мест, передают «Известия».

При этом некоторые трансграничные компании начали активную локализацию бизнеса в России. Так, иностранные корпорации готовы вкладывать средства в создание интернет-магазинов и развитие инфраструктуры. Вклад соответствующих организаций за первые два месяца 2021 года в объем внутреннего рынка России составил более 30 млрд рублей.

Согласно прогнозам Data Insight, в текущем году e-commerce вырастет на 34%, в 2022 году — на 32%, в 2023 году — на 30%, а в 2024 году — на 28%. Увеличение в основном будет обусловлено продажами продуктов питания через интернет и частотой покупок других категорий товаров.

АФК «Система», владеющая 33,1% акций Ozon Holdings, ранее сообщала, что рыночная капитализация компании достигла почти 11 млрд долларов.