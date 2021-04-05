От Украины сегодня отвернулся не только Европейский союз, но и США, поскольку Запад устал оплачивать прихоти киевских властей. К такому выводу пришел украинский государственный и политический деятель, экс-исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов.

Экономический советник посольства США на Украине Меган Боулдин заявила, что практика предоставления государственных гарантий США по еврооблигациям Украины прекращена. Иными словами — американские власти отказались в очередной раз помочь Киеву деньгами.

«Новая администрация изучает много способов, как может расширить поддержку Украины, но Соединенные Штаты не предоставляют такого вида гарантии уже несколько лет», — заявила советник.

Она также рассказала, что у Украины есть другие источники «дешевого кредита» — сделки с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и Евросоюзом. Но чтобы киевским властям заполучить иностранные средства, необходимо выполнять ряд требований, связанных с реформированием страны.

«Чтобы получать это финансирование, Украине нужно будет продолжать те реформы, которые мы обсуждали в отношении антикоррупционных учреждений, судебной власти, энергетического сектора, земельной реформы, бюджета и центрального банка», — напомнила Боулдин.

Примечательно, что ранее министр финансов Украины Сергей Марченко выразил надежду, что новая администрация США может выделить госгарантии на сумму 1 млрд долларов. По его словам, такая финансовая помощь со стороны американских властей позволила бы рефинансировать аналогичный выпуск евробондов 2016 года.

Помимо этого, дефицит государственного бюджета Украины на 2021 год составляет 246,6 млрд гривен (около 8,8 млрд долларов). Спасти Киев может лишь очередная финансовая помощь от МВФ, однако глава представительства Международного валютного фонда на Украине Йоста Люнгман заявил, что пока рано прогнозировать сроки передачи киевским властям очередного транша в соответствии с программой stand-by.

На финансовую проблему Киева обратил внимание украинский государственный и политический деятель Сергей Арбузов. По его словам, Запад послал Украине злой сигнал о том, что страна может больше не рассчитывать на финансовую помощь со стороны Европейского союза и США.

«Еще один злой сигнал для украинской власти. Украина попросила госгарантий США по еврооблигациям Украины (подобное было три раза по 1 млрд долларов при Петре Порошенко), но американцы отказали. Об этом заявила Боулдин — экономическая советница посольства США на Украине. Вот и вся любовь. США помогать не будут, МВФ просто так больше денег не дает, в ЕС все устали оплачивать чужой банкет. Как сказал Федор Шаляпин, «даром только птички поют», — заявил Арбузов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что политтехнолог Марат Баширов рассказал, как Украина может лишиться Одессы, Полтавы и Харькова.