Ученый из США дал рекомендации по борьбе с бессонницей

Вашингтон, 5 апреля. Эффективные способы борьбы с отсутствием сна назвал американский невролог Крис Уинтер. Он указал на ряд простых правил, благодаря которым человек сможет лучше высыпаться.

Понижение температуры в комнате незадолго до сна может помочь в борьбе с бессонницей, считает эксперт. По словам Уинтера, вдобавок к этому лучше всего выработать график отхода ко сну.

«Соблюдение определенного графика помогает вашему мозгу понять, когда пришло время спать», — добавил эксперт.

Физические нагрузки и отказ от спиртного также помогают улучшить качество ночного отдыха, поделился невролог. Продолжительность сна поможет увеличить специальная мантра, информацию о которой можно найти на просторах Сети.

Сон занимает треть жизни человека, в ходе этого процесса могут происходить разные явления. Как сообщалось ранее, египетское издание Sasapost перечислило четыре таких феномена и объяснило их природу.