Продажи обновленного седана Toyota Camry стартовали в России

Москва, 5 апреля. Японская компания Toyota начала продажи обновленного седана Camry в России. Стоимость машины начинается от 1 846 000 рублей, говорится в пресс-релизе корпорации.

Внешне обновленный седан отличается от предыдущей модели модернизированным передним бампером, решеткой радиатора с новыми декоративными накладками по бокам и колесами с измененным дизайном. В доступную цветовую палитру добавлены два новых оттенка: синий и красный металлик, передают «Известия».

Кроме того, в салоне изменилось положение вентиляционных воздуховодов. Мультимедийный комплекс поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. В перечень оборудования обновленного седана Toyota Camry вошли система предотвращения лобового столкновения, удержания полосы движения, адаптивный круиз-контроль и распознавания дорожных знаков.

Автомобиль Toyota Camry оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Топовые версии машины получат 3,5-литровый агрегат V6 мощностью 249 лошадиных сил и восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Подразделение TGR японской корпорации Toyota ранее представило новое купе GR 86. Новинка была анонсирована ​​в ходе онлайн-конференции, организованной Subaru и Toyota.