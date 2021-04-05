Российский иммунолог перечислил основные ошибки при подготовке к вакцинации от COVID-19

Москва, 5 апреля. Большинство россиян совершают одинаковые ошибки при подготовке к вакцинации от коронавирусной инфекции.

В стране активно распространяется мнение, что свой организм к прививке нужно готовить самостоятельно и с помощью медикаментов. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

«Это называется очень просто — порочная практика. И такая практика совершенно не нужна. Начинается заглатывание каких-то антигистаминных и противовоспалительных препаратов, какой-то сумасшедшей гомеопатии», — объяснил специалист в интервью радио Sputnik.

Перед прививкой просто нужно прийти к врачу или фельдшеру. Специалист измерит температуру и оценит общее состояние здоровья. Никаких препаратов заранее принимать не нужно, заключил Бессмертный.

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