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Эксперт объяснил необходимость уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

Соловейчик объяснил необходимость уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

Введение уголовной ответственности за оскорбление ветеранов ВОВ является логичным шагом для страны, которая уважает свою историю и подвиг своих героических предков. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который значительно увеличивает наказание за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, уничижение их достоинства и чести, а также за реабилитацию нацизма. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 5 млн рублей.

«Мы знаем, что есть немало темных личностей, которые в социальных сетях ставят под сомнение подвиг героев, красноармейцев и краснофлотцев, которые боролись с фашистской чумой почти 80 лет назад, — заявил Соловейчик. — Есть и те, кто прямо реабилитирует нацистских палачей: за примером далеко ходить не надо, мы видим, как это происходит в соседнем с нами государстве, в братской Украине, которая и сама немало пострадала от преступлений гитлеровцев».

В числе недопустимых деяний, которые должны сурово караться данным законом, политолог также назвал сознательное преуменьшение количества погибших в ходе Великой отечественной войны советских солдат и мирных жителей.

Соловейчик объяснил необходимость уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

«Необходимо сохранять и охранять память о наших героических предках, которые отдали свои жизни за нашу свободу и мирное небо над головой», — убежден представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга.

По его словам, строгость подписанного Путиным закона вполне оправданна: когда речь идет о пресечении и профилактике такого асоциального явления, как реабилитация нацизма, государство должно реагировать жестко.

«Такого рода меры действительно стоит применять, — убежден собеседник ФАН. — Наш народ потерял в ходе войны более 27 миллионов своих соотечественников за то, чтобы ликвидировать нацистскую чуму — и память об этих людях оскорблять нельзя ни в коем случае. Мы не должны уподобляться некоторым нашим соседям — Иванам, не помнящим родства».

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