Эксперт объяснил необходимость уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

Введение уголовной ответственности за оскорбление ветеранов ВОВ является логичным шагом для страны, которая уважает свою историю и подвиг своих героических предков. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который значительно увеличивает наказание за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, уничижение их достоинства и чести, а также за реабилитацию нацизма. Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 5 млн рублей.

«Мы знаем, что есть немало темных личностей, которые в социальных сетях ставят под сомнение подвиг героев, красноармейцев и краснофлотцев, которые боролись с фашистской чумой почти 80 лет назад, — заявил Соловейчик. — Есть и те, кто прямо реабилитирует нацистских палачей: за примером далеко ходить не надо, мы видим, как это происходит в соседнем с нами государстве, в братской Украине, которая и сама немало пострадала от преступлений гитлеровцев».

В числе недопустимых деяний, которые должны сурово караться данным законом, политолог также назвал сознательное преуменьшение количества погибших в ходе Великой отечественной войны советских солдат и мирных жителей.

«Необходимо сохранять и охранять память о наших героических предках, которые отдали свои жизни за нашу свободу и мирное небо над головой», — убежден представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга.

По его словам, строгость подписанного Путиным закона вполне оправданна: когда речь идет о пресечении и профилактике такого асоциального явления, как реабилитация нацизма, государство должно реагировать жестко.