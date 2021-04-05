Сотрудник кировского ГДМС получил два года условно за смерть пенсионера на льду

Киров, 5 апреля. Бывший мастер АО «Гордормостстрой» получил два года условно в рамках дела о смерти 72-летнего пенсионера, который упал на льду.

Трагический инцидент произошел 17 января 2020 года. В день происшествия в отдел содержания улично-дорожной сети Кирова поступила информация об обледенении тротуаров на Октябрьском проспекте. Компания ГДСМ должна была устранить опасность, передает «Свой кировский.рф».

Несмотря на гололед, мастер этого участка не организовал очистку тротуаров. В результате пенсионер поскользнулся и упал, получив серьезные травмы головы. В больнице пожилой мужчина скончался.