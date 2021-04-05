Донецкий эксперт по беспилотникам рассказал об ответе ДНР на удар Киева

Беспилотные летательные аппараты ВСУ являются серьезным соперником для армий ДНР и ЛНР, однако народным республикам есть чем ответить противнику. Об этом ФАН заявил начальник Центра применения беспилотной авиации ДНР Антон Горохов.

По его словам, с самого начала конфликта в Донбассе Украина уделяла большое внимание использованию беспилотников.

«На них, в отличие от ДНР и ЛНР, работает целое большое государство, где остались, хоть и убитые, советские конструкторские бюро, — отметил эксперт. — Школа строения беспилотников в СССР была очень сильной, а многие предприятия, которые разрабатывали эти аппараты, находились на Украине».

Горохов сообщил, что изначально БПЛА на Украине занимались не государственные структуры, а волонтерские группы и частные компании. Однако к настоящему моменту часть из этих инициативных групп переросли в организации, которые занимаются этим профессионально.

Собеседник ФАН подчеркнул, что в ДНР и ЛНР есть свои производители беспилотников, которые встроены в систему силовых структур.

«У нас есть свои конструкторские бюро, но это делается тоже на любительском уровне, — сказал он. — Финансирование в нашем случае еще меньше, чем на Украине, по понятным причинам. Меньше населения, меньше финансовых и технических возможностей».

Специалист уточнил, что при этом у народных республик технологический паритет по беспилотникам с Украиной.

«У нас их только физически меньшее количество, однако достаточное для решения разведывательных задач на линии боевого соприкосновения», — заявил Горохов.

Военный эксперт заметил, что камнем преткновения на текущем этапе конфликта в Донбассе являются турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые сейчас поставляются на Украину. Точные данные по их количеству неизвестны.

«Они начинают применяться для разведки над территорией Донбасса, — сообщил Антон Горохов. — Это очень серьезный противник, который технологически достаточно хорошо развит. Нам, конечно, есть чем ответить, потому что на территории ЛНР и ДНР есть система ПВО, которая работает. Она может успешно бороться с беспилотниками противника».

По мнению специалиста, наибольшую угрозу представляют не ударные беспилотники, а разведывательные аппараты, применяющиеся с целью артиллерийской корректировки огня. При таком использовании беспилотников КПД артиллерии повышается в несколько раз.

«Массовое использование беспилотников Украиной, которое произойдет в случае перехода к активному противостоянию в Донбассе, может доставить большие неприятности армиям ДНР и ЛНР».

В заключение военный эксперт отметил, что использование беспилотников не даст решающего преимущества Украине.

«У нас вполне боеспособная армия, хорошо подготовленные позиции на линии соприкосновения огня для того, чтобы выдержать артиллерийские удары и проводить контрнаступление. Беспилотники не спасут ВСУ, не дадут им достаточного преимущества. Все равно придется наступать пехоте, а она будет в большом количестве гибнуть в случае, если Украина будет наступать на Донбасс», — резюмировал он.

Ранее украинские СМИ рассказали, как Россия защитит себя от беспилотников ВСУ.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о полной готовности Киева пойти в наступление на Донбасс.