Экс-премьер Конго возглавил наблюдателей за выборами в Чаде

Нджамена, 5 апреля. Международную миссию по наблюдению за выборами в Чаде возглавил Бывший премьер-министр Демократической Республики Конго Эварист Маби Мулумба. В состав миссии вошли 20 наблюдателей, аккредитованных властями Чада. Они будут следит за последними днями избирательной кампании и за ходом голосования 10 и 11 апреля 2021 года. В конце избирательного процесса наблюдатели составят окончательный отчет.

Кроме того в Чаде с 1 апреля работает предвыборная миссия, направленная Экономическим сообществом центральноафриканских государств (ЭСЦАГ).

Эварист Маби Мулумба возглавлял правительство ДРК с 1987 по 1988 год. Сейчас Мулумба — профессор нескольких экономических университетов в республике.

Чад и ДРК на протяжении долгого времени находятся в дружественных отношениях. Во время второй войны в Конго Идрис Деби, уже будучи президентом Чада, поддержал правительство республики, направив две тысячи чадских солдат для борьбы с повстанцами, которым содействовала руандийская армия.

Страны сотрудничают по вопросу наполнения озера Чад. Правительство ДРК выступает за масштабный проект пополнения высыхающего озера с помощью забора воды из бассейна реки Конго.

Президент Чада Идрис Деби возглавляет страну с 1990 года. В этом году политик может стать главой государства в шестой раз, выиграв выборы 11 апреля.