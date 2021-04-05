Спрос на вторичную недвижимость вырос в России на 13%

Москва, 5 апреля. Рост спроса на вторичную недвижимость в России за последний год составил 13%. Такие данные приводят аналитики компании «Авито Недвижимость».

Ажиотаж на рынке жилья привел к сокращению предложения. За 2020 год число доступных для покупки объектов сократилось на 16%. Однако в первой четверти текущего года показатель увеличился на 5%, пишет газета «Известия».

Многие граждане уже успели воспользоваться льготными программами кредитования и смогли приобрести жилье на выгодных условиях. При этом, как указывают специалисты, покупательская способность населения начала постепенно сокращаться, что стало причиной снижения динамики спроса на жилье.

«Ожидаемое ослабление потребительского интереса в совокупности с дополнительной поддержкой рынка в виде повышения ключевой ставки ЦБ, предположительно, несколько сдержат дальнейший рост стоимости жилья», — объяснил руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

Брокер по элитной недвижимости Павел Боровиков ранее назвал наиболее подходящее время для приобретения жилья в ипотеку. Он посоветовал желающих купить квартиру поторопиться пока банки не начали поднимать процентные ставки по кредитам.