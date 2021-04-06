Благовещение 2021 в России: история и традиции, как соблюдать пост, что нельзя делать

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из наиболее любимых на Руси праздников — церкви, живущие по юлианскому календарю, отмечают 7 апреля (25 марта по современному летоисчислению). В 2021 году праздник приходится на среду. В славянской традиции Благовещение, которое изначально приходилось на весеннее равноденствие, было связано с большим количеством обрядов и примет, а также запретов. Подробнее — в материале ФАН.

История праздника

Согласно евангельским источникам, Благовещение — это благая весть, которую Деве Марии принес Архангел Гавриил. Он сообщил Марии, что ей суждено стать Богоматерью и родить от Господа сына, который станет Спасителем всех людей, искупив первородный грех Адама и Евы.

Искупление началось, когда Мария, сначала смущенная и испуганная вестью, подчинилась воле божьей. Марию поддержал ее муж Иосиф (в христианстве его принято называть Обручником, то есть обрученным с Марией). Он отказался от мысли дать жене развод, что позволило Марии избежать людского осуждения.

В христианстве Благовещение связывают с моментом, когда Мария узнала о своей беременности, это событие произошло примерно в весеннее равноденствие, и через девять месяцев она родила Иисуса Христа (Рождество Христово приходится примерно на зимнее солнцестояние).

Традиции Благовещения на Руси, как соблюдать пост

У православных на Благовещение, как правило, еще продолжается Великий пост. 2021 год не исключение: Пасха для православных христиан в этом году наступит 2 мая. В честь праздника Благовещение строгости поста смягчаются. В этот день тем, кто постится, можно есть горячую постную пищу с растительным маслом, рыбу во всех видах, а также морепродукты, рыбную икру и т. д. Взрослым разрешается выпить вина.

Обряды и запреты, что нельзя делать 7 апреля

Нельзя забывать, что в это время продолжается Великий пост: запрещены ругань, ссоры, шумные застолья, нежелательно веселиться и предаваться светским развлечениям.

На Руси с Благовещением было связано много традиций и примет. В этот день замужние женщины молились Богоматери о скором наступлении беременности и о легких родах. Были и специальные запреты. Самый известный — запрет девушкам и женщинам на Благовещение заплетать косы и наряжаться. Говорили — «на Благовещение птица гнезда не вьет, девка косы не плетет». Нарушение запрета считаюсь опасным для беременных (согласно суеверию, из-за этого младенец может запутаться в пуповине, как в волосах) и для перелетных птиц, которые также могут «запутаться» в косах, не свить гнезд и тем самым задержать приход весны и лета.

Также на Благовещение, как в большой церковный праздник, под запретом была работа, в том числе по дому и огороду. Вообще праздник считался женским — Богородица на Руси всегда воспринималась как главная бабья заступница перед Богом. Женщинам из уважения к Богоматери в этот день запрещалось стирать, готовить пищу и даже не рекомендовалось умываться.

Из скромности и чтобы разжалобить Богородицу тяжкой бабьей долей девушкам и женщинам в этот день следовало ходить в старой латаной одежде. Так женщины пытались уподобиться Марии, выказавшей покорность божьей воле и начавшей искупать грех прародительницы Евы.

Мужчинам в это день запрещено было выходить в поле, чтобы не потревожить матушку-землю, которая в противном случае могла наказать неурожаем. Также под запретом были охота и рыбалка. Особенно строго осуждали тех, кто охотился на перелетных птиц, нарушителям сулили всякие беды и кары.

В некоторых местностях на Благовещение люди вставали пораньше и старались услышать кукование кукушки. В этот момент нужно было пересчитать деньги в кармане, это считалось оберегом от разорения и бедности.

Также на Благовещение на Руси закликали весну, чтобы приходила поскорее. Для этого на волю выпускали пойманных заранее птиц, которые символизировали Святой дух. Однако сейчас этот обычай под запретом как губительный для птиц. Обряд совершают только священники и только с ручными голубями.