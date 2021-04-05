Экологический раскол: саммит по климату на Ближнем Востоке прошел без саудитов, но с США

Десять стран Ближнего Востока и Соединенные Штаты договорились работать вместе в рамках «укрепления климатических амбиций». Об этом говорится в коммюнике по итогам саммита «Региональный климатический диалог», который прошел в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби.

Среди подписантов-участников съезда не упоминается Саудовская Аравия. Почему Эр-Рияд не поддержал мероприятие и идет ли речь о региональной гонке за экологическое лидерство, разбиралась Международная редакция ФАН.

Нежданные гости

Интересы Вашингтона на саммите представлял посланник США по климату Джон Керри. В число прочих участников вошли представители десяти стран: ОАЭ, Омана, Кувейта, Бахрейна, Катара, Египта, Иордании, Марокко, Ирака и Судана. Главной темой события стала борьба с изменениями климата и экологические инициативы, направленные на нее как в рамках отдельных стран, так и в целом в регионе.

«Мы полны решимости работать вместе и с другими странами, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям населения мира справиться с разрушительными последствиями изменения климата», — заявили участники экологического саммита.

Саудовская Аравия не упоминается в числе гостей мероприятия, хотя ее участие было бы логичным. Она известна как одно из самых прогрессивных государств региона в этом вопросе, а наследный принц Мухаммад бин Салман Аль Сауд не так давно объявил о запуске проекта «Зеленый Ближний Восток», который был высоко отмечен на уровне Организации Объединенных Наций (ООН).

Климат в Абу-Даби

Пресс-служба мероприятия пояснила, что этот региональный диалог по борьбе с изменением климата предоставил участвующим странам конструктивную площадку для сотрудничества в реализации глобальных климатических целей.

«Нас воодушевляют беседы, которые мы провели в ОАЭ и которые, как мы верим, откроют новую эру регионального сотрудничества для процветающего и устойчивого будущего, основанного на амбициозной климатической политике, инвестициях и инновациях», — подчеркнули участники саммита.

В этот раз в Абу-Даби обсуждали некие «новые пути низкоуглеродного развития в расширении сотрудничества с международным сообществом для преобразования климатической проблемы в экономические возможности».

«Сегодняшняя встреча состоялась всего за несколько недель до саммита лидеров по климату в Вашингтоне. Она стимулировала экспансию ОАЭ в области чистых технологий и устойчивого развития в течение последних 15 лет», — отметил министр промышленности и передовых технологий Эмиратов Султан Ахмет аль-Джабер.

Участники мероприятия отметили, что регион обладает большим потенциалом, чтобы внести вклад в решение глобальной проблемы изменения климата. Саммит для них стал возможностью объединиться, чтобы использовать новейшие технологии и сосредоточить разумные инвестиции для обеспечения «действительно устойчивого развития, способствующего экономическому росту».

Парижский экоклуб

Страны-участницы заявили, что намерены взять на себя еще больше обязательства по выполнению условий Парижского соглашения — рамочной конвенции ООН об изменении климата, принятой 12 декабря 2015 года. Документ сейчас ратифицирован 189 государствами.

Целью Парижского соглашения названа борьба с изменением климата и его негативными последствиями — для этого планируется ограничить выбросы парниковых газов.

«Развитые страны должны играть ведущую роль в предоставлении финансовой помощи менее обеспеченным и более уязвимым странам, при этом впервые поощряя добровольные взносы других сторон», — отмечают организаторы проекта.

Климатическое финансирование необходимо, поскольку для существенного сокращения выбросов требуются крупномасштабные инвестиции.

Экологические программы участников саммита

Среди сторон диалога оказались разные по уровню достатка страны. Те из них, кто не может похвастаться внушительными объемами экономики, вынуждены прибегать к помощи ООН, богатые же реализуют собственные экологические программы на свои деньги.

ОАЭ

Власти Эмиратов оказались в числе первых стран, ратифицировавших Парижское соглашение в сентябре 2016-го. Тогда же Абу-Даби выпустил отчет «Состояние зеленой экономики ОАЭ» и на протяжении нескольких лет реализует «Зеленую программу 2015-2030».

В январе 2020 года сообщалось о запуске «Зеленой инициативы» Абу-Даби — совместного проекта двух экологических министерств ОАЭ.

«Объединение усилий ведомств направлено на ускорение исследований и разработок в области водных и климатических технологий, чтобы укрепить позицию ОАЭ как глобального лидера в области устойчивого развития и борьбы с изменением климата», — заявляли создатели проекта.

Объединенные Арабские Эмираты реализует целый комплекс инициатив, направленных на улучшение качества окружающей среды. В их число также входят исследования в области возобновляемых энергоресурсов, инициатива «Зеленая экономика» и многие другие.

Оман

18 августа 2020 года султанат создал Агентство по охране окружающей среды. Ведомство занимается разработкой планов и программ по сохранению природных ресурсов «посредством применения политики по обеспечению безопасности окружающей среды».

В Омане запущено 13 экологических проектов. В их число вошла национальная кампания «Деревья». В рамках этого проекта правительство передает саженцы из нескольких питомников для их высадки на частных территориях. Среди других проектов упоминаются «фиксация дюн», «рекультивация опустыненных земель», «разведение диких животных».

Кувейт

В Кувейте действует программа «Загрязнение окружающей среды и климат» (EPC), нацеленная на активное отслеживание ситуации с климатом. В рамках EPC экологическое ведомство работает над процессами утилизации отходов.

Бюджет проекта составляет 2 млн долларов, его финансирование взяло на себя правительство.

Бахрейн

Национальной экологической стратегией Бахрейна занимается Управление по охране окружающей среды. На ведомство возложена разработка «Национального плана действий по охране окружающей среды».

«Королевство создало множество институтов, правительственных агентств и комитетов для разработки программ, политики и стратегии для достижения устойчивости», — объясняет пресс-служба правительства.

Контроль за экологическими программами возложен на Высший совет по окружающей среде, полицию и Министерство труда и городского планирования.

Иордания

Официальный Амман подписал Рамочную конвенцию ООН об изменении климата в 1992 году. Экологическими проблемами в стране занимается министерство окружающей среды.

Ведомство в 2015 году подготовило отчет «Управление изменением климата в Иордании» и разработало программу «Национальной политики Иорданского Хашимитского Королевства в области изменения климата в период 2013-2020».

Кроме того, в стране реализована программа «Адаптация к изменению климата». Она решает проблему нехватки питьевой воды и носит институциональный характер, при котором ориентируется на участие заинтересованных сторон.

Ирак

Официальный Багдад сейчас переживает тяжелые в финансовом плане времена, поэтому и ожидать каких-то масштабных экологических инициатив от страны не приходится. В конце марта премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми посетил Саудовскую Аравию, где подписал стратегический документ о сотрудничестве.

الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يوقع، خلال زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب السعودي الذي رأس وفده ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان. pic.twitter.com/PFXlqxaVUE — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) March 31, 2021

В ходе своей поездки иракский премьер провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии. По ее итогам аль-Казыми поддержал инициативу Мухаммада бин Салмана «Зеленый Ближний Восток».

Борьба Эр-Рияда с пустыней

В конце марта наследный принц Саудовской Аравии объявил о проектах «Зеленая инициатива Саудовской Аравии» и «Зеленый Ближний Восток».

«Как ведущий мировой производитель нефти, мы полностью осознаем свою долю ответственности за продвижение борьбы с климатическим кризисом <…>. Эти меры являются только началом», — заявил Мухаммад бин Салман на презентации проекта.

Власти Саудовской Аравии начали войну с главными экологическими врагами — загрязнением воздуха и опустыниванием. Проблемы возникли из-за урбанизации и высокого уровня загрязнения почвы, воды, воздуха. Фермерство и чрезмерное потребление природных ресурсов спровоцировали обезлесение.

Для решения проблемы Эр-Рияд собирается высадить 10 млрд деревьев на территории страны. Кроме того, планируется высадка еще 40 млрд по всему региону.

«Саудовская экологическая инициатива сократит выбросы углерода более чем на 4% в масштабах всей планеты за счет проектов по возобновляемой энергии», — подчеркивал принц.

Фактически грандиозный проект наследного принца стал заявкой на экологическое лидерство на Ближнем Востоке. Аналогичные цели ранее декларировали Объединенные Арабские Эмираты, когда анонсировали свою «Зеленую инициативу».

Экологическое партнерство обеих стран выглядело бы логичным, однако за столом переговоров по проблеме, касающейся всего региона, места Эр-Рияду почему-то не нашлось. Это не говорит о конфликте между королевством и Эмиратами. Скорее, речь идет о конкуренции. Впрочем, не стоит забывать и об обострении отношений между саудовскими властями и Вашингтоном, который стал активным участником состоявшегося ближневосточного диалога.

Вполне возможно, что скандальное дело об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, в организации которого США обвиняют власти Саудовской Аравии, могло наложить свой отпечаток на репутацию королевство — даже в таких общественно значимых и, казалось бы, далеких от политики вопросах, как экология.