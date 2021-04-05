Нефть Brent на торгах биржи ICE в Лондоне дешевеет более чем на 5%

Лондон, 5 апреля. Цена на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Таким образом, нефтяная смесь Brent в настоящий момент торгуется по 61,58 доллара за баррель. Сокращение также демонстрируют и котировки техасской нефти WTI. Стоимость контрактов на американскую нефть сократилась на 5,7%, составив 57,93 доллара за баррель.

Падение нефтяных цен на азиатских рынках происходит на фоне увеличения Саудовской Аравией отпускных цен на сырье для стран региона, отмечают аналитики.

Согласно данным торгов Московской биржи, российская нацвалюта укрепилась к доллару до 76,29 рубля. Евро при этим вырос до 90,13 рубля. По итогам дня индекс Мосбиржи составил 3 524,93 пункта, опустившись на 0,9%, а индекс РТС — 1457,13 пункта, со снижением на 0,7%. «Голубые фишки» подешевели примерно на 2,7%.

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco заметно увеличила поставочную цену на нефть для азиатских покупателей, при этом понизив ее для других регионов. По мнению экспертов, такие шаги обусловлены быстрым восстановлением нефтяных потребностей азиатского региона после пандемии коронавируса.