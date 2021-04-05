Поклонники заподозрили Собчак в участии в «Маске» на НТВ

Москва, 5 апреля. Новую публикацию телеведущей Ксении Собчак в социальной сети Instagram поклонники шоу «Маска» восприняли как намек. Фанаты уверены, что артистка выступает в костюме Змеи.

Пост телеведущей в соцсети наделал немало шума. На фотографии Собчак предстала в строгом костюме, который украшен необычным ожерельем. Шею ведущей обвивает золотая змея.

«Женщина-Змея желает вам ядовитейших снов. Ну и завтра срочно досматривать мои новости про Дно Ютуба. Артистичненько, по-моему, получилось», — написала Ксения Собчак под публикацией.

Фотографию и подпись под ней поклонники сразу же восприняли в контексте самого популярного российского телепроекта. Многие уверены, что любительница интриг Собчак намекнула на свое участие в «Маске».

«Интересная отсылка, не вы ли Ксения Анатольевна в маске змеи на НТВ?» «Шоу «Маска»??? Вы там?»; «Мне кажется, вы идеально подходите на роль Змеи в «Маске». Надеюсь, наши надежды не обмануты», — отметили пользователи в комментариях.

После ухода Единорога в восьмом выпуске шоу, зрители переживают за судьбу Змеи. В прямом эфире Instagram ведущий проекта Вячеслав Марков немного подсказал своим поклонникам и намекнул на будущее рептилии.