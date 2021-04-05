В Румынии обнаружили вид коронавируса, который снижает эффективность вакцин

Бухарест, 5 апреля. Новый вид британского штамма коронавируса выявили в Румынии. Он способен снижать эффективность вакцин.

Новый вариант коронавируса выявили исследователи Университета имени Штефана Великого, который находится в румынском городе Сучава на севере страны. Новый вид имеет характеристики британского штамма и мутации E484K. Результаты исследований показывают, что они способны снизить эффективность препаратов от коронавируса.

До этого директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, чем отличается птичий грипп от коронавируса. Опасность птичьего гриппа состоит в высоком уровне летальности. При этом коронавирус является более заразным.