Ученые из Подмосковья создали ткань, похожую на кожу человека

Москва, 5 апреля. Новый вид уникальной ткани для перевязки ран появился в результате работы ученых Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН.

Новая разработка способствует защите раны от инфекций и повреждений. Свойство ткани пропускать воздух и пары воссоздает подходящую среду для регенерации клеток, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ткань накладывают на рану, куда постепенно переходят ее клетки, смешиваясь с клетками больного. Это активизирует производство коллагена для регенерации кожного покрова и рубцевания повреждения. Эксперты добавили, что такая пленка помимо лечения оказывает и защитное действие, а латексная подложка избавляет от необходимости регулярных перевязок. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила большое количество удачных разработок ученых наукограда, а также их успехи в различных областях науки.

Ранее сообщалось о разработке массивных ракет для полетов на Луну и Марс. Российские эксперты работают над вопросом создания сверхтяжелых ракетоносителей тягой от 100 до 200 тонн.