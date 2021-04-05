Политолог Бортник оценил скандальную ситуацию вокруг завода «Мотор Сич»

Киев, 5 апреля. Украинский политолог Руслан Бортник спрогнозировал неутешительное будущее для завода «Мотор Сич» и его рабочих.

Эксперт Руслан Бортник поделился своим мнением относительно ситуации вокруг украинского завода «Мотор Сич» с изданием «Украина.ру». Он считает, что судьба предприятия и рабочих будет зависеть от характера нового управления.

Украинское руководство приняло решение о национализации авиационного предприятия «Мотор Сич» в марте. Фактически, Киев забрал и выкинул в мусорку инвестиции компании из Китая Skyrizon Aircraft Holdings, а также вложения ее партнеров, чем испортил себе репутацию и инвестклимат. Известно, что Кристина Квин, временная поверенная по делам США на Украине, положительно охарактеризовала действия Киева.

«Это зависит от того, будет или не будет функционировать новое предприятие, и как повлияет на него новая национализация. Пока сложно сказать однозначно. Зависит от того, как этим предприятием будут управлять», — отметил Бортник свою позицию по будущему завода.

Тем не менее специалист уверен, что первоначально национализация отрицательно отразится на заказах и работоспособности «Мотор Сич». Вдобавок накладывается негативное отношение Пекина и эффект неприятного прецедента, который отпугнет новых инвесторов.

Украина тщетно пытается спасти развалившуюся экономику, но это напоминает «предсмертные конвульсии». Так, депутаты Рады недавно разблокировали проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.