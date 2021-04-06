Арабский парламент призвал к сотрудничеству с Ираком

Каир, 6 апреля. Председатель Арабского парламента Адель аль-Асуми призвал арабские страны развивать отношения с Ираком на всех уровнях. Это необходимо для защиты стабильности страны и ее национальной безопасности, считающейся неотъемлемой частью безопасности арабского региона.

«Активизация отношений Ирака с арабскими странами представляет собой важную опору для поддержки безопасности и стабильности страны, и это происходит в важный момент, который требует укрепления координации и солидарности арабских стран на всех уровнях и противодействия региональному вмешательству во внутренние дела арабских стран», — сказал Асуми в своем заявлении.

Он высоко оценил договоренности, достигнутые в ходе визитов премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

На прошлой неделе премьер-министр аль-Казыми посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ. В ходе этих визитов он обсуждал с официальными лицами перспективы дальнейшего сотрудничества.