Журналистка The Hill рассказала о реакции Пентагона на «российскую угрозу»

Вашингтон, 5 апреля. Европейское командование США подняло статус боевой готовности после обострения обстановки в Донбассе и заявлений Киева о «российской агрессии».

Перемещение российских войск вблизи украинской границы, необычная активность стратегической авиации ВКС РФ и всплытие сразу трех атомных подводных лодок Северного флота ВМФ РФ из-под арктического льда растревожили командование НАТО. Об этом репортер американского издания The Hill Эллен Митчелл рассказала в своей статье, эксклюзивный перевод которой приводит Федеральное агентство новостей.

«Я думаю, что мы очень четко говорили об угрозах, которые мы видим со стороны России во всех областях. ... Мы относимся к ним очень, очень серьезно», — процитировала Митчелл слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Американская журналистка сообщила, что в ведомстве внимательно наблюдают за обстановкой в Донбассе, а командование войск США в Европе, прикрываясь «российской агрессией», повысило уровень боевой готовности. Сам президент США Джозеф Байден, напомнила Эллен Митчелл, позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы выразить ему поддержку.

На следующий день после разговора президентов по телефону связались министр обороны США Ллойд Остин и его украинский коллега Андрей Таран. Они обсудили ситуацию в проблемном регионе. А государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил эту тему с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег НАТО от военной поддержки Украины, поскольку в таком случае Москве придется ответить. Глава северного командования США генерал ВВС Глен Ванхерк считает, что США и Россия вернулись к соревнованию великих держав эпохи холодной войны.

Если руководство НАТО примет к сведению российское предупреждение, то Киеву останется надеяться только на собственное вступление в Североатлантический альянс, чтобы уже на правах члена организации требовать дополнительную защиту. Эксперт Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил твердое убеждение, что Украина не войдет в НАТО, пока не решит проблему Донбасса и не признает российский суверенитет над Крымом и Севастополем.