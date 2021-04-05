Экс-глава Корпорации развития Дагестана возглавил проектный офис при Минэнерго

Махачкала, 5 апреля. При Минэнерго Дагестана образован проектный офис по развитию возобновляемых источников энергии. Как стало известно ФАН, новую структуру возглавил бывший глава корпорации развития региона Артур Алибеков.

О создании проектного офиса сообщила пресс-служба министерства энергетики республики. Там пояснили, что орган займется привлечением инвестиций в перспективную отрасль, а также разработкой и реализацией Стратегии развития возобновляемой энергетики в Дагестане до 2030 года.

«Офис призван обеспечить эффективное сопровождение инвестиционных проектов и деятельность энергетических компаний на территории Дагестана для решения задач по снижению энергетического дефицита и повышения надежности энергоснабжения населения с использованием экологически чистых источников энергии», — говорится в сообщении ведомства.

По информации Минэнерго проектный офис возглавил Артур Алибеков, координаторами проекта назначены Идрисгаджи Магомедов и Газимагомед Абдулвагабов. Как уточнил источник ФАН, речь идет об Артуре Алибекове, который ранее занимал пост генерального директора АО «Корпорация развития Дагестана».

«Проектным офисом будет руководить Артур Алибеков — бывший глава корпорации. Он занимался вопросами возобновляемой энергии и раньше, поэтому его назначение логично», — объяснил собеседник агентства.

Артур Алибеков покинул пост директора корпорации в январе 2021 года. В конце 2020 года Счетная палата Дагестана выявила в компании финансовые нарушения на общую сумму более 344 миллионов рублей. На посту главы корпорации Алибеков продвигал совместно с российской компанией «Хевел» развитие в регионе возобновляемой энергетики.

Ранее ФАН сообщал, что другая российская частная компания Success Rockets и Корпорация развития Дагестана объявили о планах по строительству в республике космодрома. Однако руководство региона посчитало, что подписание соответствующего договора было несогласованным, а действия местных чиновников требуют проверки.