Подготовка к школьным выпускным стартовала в Курской области

Курск, 5 апреля. В прошлом году из-за пандемии коронавируса студентам и учащимся 9 и 11 классов не удалось посетить торжественные мероприятия в честь своего выпуска и в том числе нормально сдать экзамены (ЕГЭ, ГИА) для поступления в вузы. В беседе с ФАН председатель Комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко рассказала, как эти вопросы будут организованы в 2021 году.

По ее словам, в 2021 году постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 №256 были утверждены особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам для 9 и 11 классов.

ГИА для девятиклассников будет проводиться по обязательным предметам — русскому языку и математике. Остальные на выбор они смогут сдать в формате контрольных работ.

Собеседница ФАН отметила, что прохождение контрольных работ по нескольким учебным предметам не предусматривается, и полученные результаты не являются условием допуска к ГИА-9.

«Выпускники 11 классов, не планирующие поступать в вузы, для получения аттестата должны будут сдать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ): русский язык и математику. ГИА в 11 классах в форме ГВЭ по предметам на выбор в 2021 году проводиться не будет», — объяснила она.

По ее словам, для лиц с ОВЗ, а также для детей-инвалидов основанием для выдачи аттестата являются результаты прохождения ГИА-11 в форме ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку и по дополнительным предметам, которые они выберут.

Наталья Пархоменко добавила, что выпускникам 11 классов, планирующим поступление в вузы, для получения аттестата достаточно перейти минимальный порог баллов ЕГЭ по русскому языку.

Кроме этого, отметила она, поступающие в высшее учебное заведение выпускники должны сдать дополнительные предметы на выбор, соответствующие требованиям выбранной специальности.

«ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет. Впервые в этом году ЕГЭ по информатике и ИКТ будет проходить в компьютерной форме. В контрольные измерительные материалы включены задания на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск», — рассказала собеседница Федерального агентства новостей.

По ее словам, проверка экзаменационных работ будет осуществляться автоматизировано на федеральном уровне. Она добавила, что в целях обеспечения информационной безопасности и минимизации рисков при доставке экзаменационных материалов (ЭМ) впервые в Курской области во всех ППЭ при проведении ЕГЭ будут использоваться технологии передачи ЭМ по сети интернет и их сканирования в аудиториях пунктов проведения экзаменов.

«В Курской области в общеобразовательных учреждениях планируется проведение торжественных мероприятий, посвященных вручению документов об образовании — основном общем в период с 7 по 11 июня 2021 года, среднем общем с 23 по 30 июня 2021 года. Формат проведения мероприятий будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе», — заключила Наталья Пархоменко.

Ранее ФАН сообщал, что в курских школах решили проблему с туалетами без дверей и перегородок. Известно, что на цели благоустройства санузлов на отчетную дату было направлено более 9,3 миллиона рублей из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников.