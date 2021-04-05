В России разработали квантовый алгоритм для невероятно точного измерения магнитных полей

Москва, 5 апреля. Алгоритм, который позволяет проводить высокоточные измерения магнитных полей с помощью многоуровневого сверхпроводящего атома, разработали ученые.

Квантовый сенсор, созданный российскими физиками из МФТИ и швейцарской компании Terra Quantum, найдет применение при исследовании мозга и в изучении дальнего космоса. Научная статья опубликована в журнале Physical Review Research.

«Сверхпроводящая цепь, которая активно используется в квантовых вычислениях в режиме кубита, может легко использоваться в режиме трехуровневой системы. В этой работе мы впервые предложили алгоритм для измерения магнитных полей с помощью таких многоуровневых систем», — рассказал научный сотрудник лаборатории физики квантовых информационных технологий МФТИ Михаил Перельштейн.

Специалисты оптимизировали время взаимодействия многоуровневого атома и магнитного поля. Как оказалось, именно линейное увеличение времени взаимодействия на каждом шаге алгоритма является оптимальным решением. В результате алгоритм так и назвали — Linear Ascending Metrological Algorithm.

Исследования прошли удачно. Сравнение с другими квантовыми алгоритмами продемонстрировало значительное превосходство данного метода над другими.

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