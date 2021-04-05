Глава Верховной рады Украины высказался о введении комендантского часа в стране

Киев, 5 апреля. Вероятность введения на Украине комендантского часа на фоне пандемии коронавирусной инфекции прокомментировал глава Верховной рады Дмитрий Разумков.

Комендантский час — нежелательная мера, однако она может стать вынужденной на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране, поделился парламентарий. Разумков уточнил, что для этого необходимо объявлять о введении чрезвычайного положения.

Несмотря на то, что никакой точной информации о возможности введения комендантского часа на Украине изначально не поступало, украинцы испытывают волнение на этот счет. Их попытался успокоить замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

«Для меня вообще странно слышать, откуда берутся такие слухи», — отметил он во время эфира на одном из украинских телеканалов.

Такие заявления вызывают подозрения, что Поворозник следит за тем, что пишут в украинской прессе. Одна из местных газет, ссылаясь на высокопоставленный источник в МВД Украины, сообщила о возможности введения комендантского часа еще 31 марта. Позже эту информацию подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко.

Более строгие карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса вступили в силу в Киеве с понедельника. Как сообщалось ранее, о них объявил мэр украинской столицы.