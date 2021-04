Американские психологи назвали характерные признаки скорого развода

Вашингтон, 5 апреля. Некоторые особенности в поведении супругов могут говорить о скором разводе, считают психологи из университетов Техаса и Южной Калифорнии.

Самые первые признаки появляются в речи человека: меняется как интонация так и лексический набор. Результаты исследований опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты выяснили, что уже за три месяца до разрыва отношений у пары начинает меняться лексикон. Супруги начинают использовать нетипичные для себя слова. Например, если в речи человека очень часто появляются местоимения «я» и «мы», вероятнее всего, он подвержен тяжелым размышлениям и переживаниям из-за сложностей в отношениях с партнером.

Кроме того, в разговоре меняются интонации. Как выяснили психологи, в паре, принявшей обоюдное решение расстаться, голоса меняются у обоих партнеров. Зачастую это происходит за год до разрыва.

Психологи из Корнельского университета ранее назвали самый болезненный тип расставания. Специалисты проанализировали отношения 600 участников эксперимента.