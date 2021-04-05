Флеболог назвал симптомы венозного тромбоза

Москва, 5 апреля. Симптомы, которые свидетельствуют о развитии венозного тромбоза, назвал флеболог Сергей Дробязг. Главным признаком является отечность икроножной мышцы.

Венозный тромбоз является заболеванием с тяжелыми осложнениями, среди которых тромбоэмболия легочной артерии и хроническая венозная недостаточность. При этом в 80% случаев человек не замечает, как развивается заболевание.

Первое время венозный тромбоз протекает полностью бессимптомно. Однако может появиться тянущее ощущение в области икроножной мышцы. Тромб чаще всего формируется именно в этом месте. Также о развитии заболевания свидетельствует отечность, которая не сопровождается болевыми ощущениями, объяснил Дробязг.

Ранее сообщалось, что люди, у которых есть предрасположенность к появлению тромбов, входят в группу риска по коронавирусу. У них повышается вероятность развития осложнений после болезни.