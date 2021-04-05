Доктор Мясников рассказал, как определить состояние здоровья по ногтям

Москва, 5 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, о каких болезнях можно узнать по внешнему виду ногтей.

Если человек видит какие-либо изменения ногтевой пластины, то в 10% случаев это может свидетельствовать о различных заболеваниях. Например, впалый и ложкообразный ноготь сигнализирует о недостатке железа в организме.

Появление полосок на ногте может говорить о псориазе и псориатическом артрите. А у курильщиков ногти иногда меняют цвет и становятся желтыми.

«Нужно не преувеличивать и не приуменьшать, нужно просто знать и помнить», — подчеркнул Мясников в эфире телеканала «Россия-1».

При появлении белого пятна не стоит пугаться, поскольку в зону роста, скорее всего, попал воздух. Если ноготь посинел, то это может быть связано или с отравлением медью, или с применением такого лекарства, как гидроксихлоронин, добавила дерматолог Ирина Гостева.

Ногти, похожие на барабанные палочки, указывают на болезнь легких, а отслоение иногда может быть маркером тереотаксикоза. На меланому, как правило, указывают темные пятна на ногтевой пластине и изменение ногтевого ложа.

Александр Мясников ранее перечислил основные показания к вакцинации от коронавируса. По его словам, в первую очередь привиться нужно людям преклонного возраста и пациентам с хроническими заболеваниями.