В Институте национальной энергетики оценили восстановление спроса на нефть из России

Восстановление спроса на нефть и нефтепродукты идет не такими быстрыми темпами, как ожидалось год назад, и все же прогресс налицо. Об этом в интервью ФАН рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Главная проблема в сфере нефтепродуктов сейчас связана с авиаперелетами. Мы наблюдали и на российском рынке, и на западных чудовищное падение спроса на авиакеросин, которое достигало в среднем более трети относительно докризисных показателей, а это очень и очень много. Границы закрыты, люди меньше летают, да и у нас меньше денег на то, чтобы летать. Думаю, что авиакеросин окажется последним продуктом, спрос на который восстановится до докризисных показателей», — рассказал эксперт.

Александр Фролов не согласился с опасениями аналитиков энергетического рынка о тотально переводе деловой активности и массовых мероприятий в онлайн-формат, что также привело к значительному сокращению авиаперелетов. При этом он допустил, что продолжающиеся ограничения на зарубежные путешествия будут способствовать росту спроса на бензин по всему миру.

«Что происходило с населением России, когда начали снимать ограничения в конце мая-июня прошлого года. Люди сели за руль, поехали, вымели вот эти запасы, которые были созданы и не распроданы. Хотя, казалось бы, ну ушли в онлайн, включите тур по Сочи, чего вы туда едете на машине? Посмотрите по веб-камерам, как выглядят там набережные, пойдите в веб-тур по музеям. Есть же такая опция. А что вы в этот Питер ломанулись как сумасшедшие? А потому что самолеты не летают, а вы раньше в Анталию летали?» — выразил свое мнение Фролов.

Замдиректора Института национальной энергетики отметил, что на другие нефтепродукты спрос будет восстанавливаться быстрее.

«Будет оживать и развиваться экономика — будет больше перемещаться товаров, будет расти автоматически спрос на то же дизельное топливо. Это самый массовый продукт, выпускаемый нефтеперерабатывающими заводами», — отметил Фролов.

Насколько динамично спрос будет восстанавливаться в этом году, по словам Фролова, предположить невозможно. Все прогнозы исходят из сегодняшних ограничений, которые завтра могут быть отменены или наоборот, ужесточены. То же самое касается и общих объемов добычи нефти.

«Нынешнее увеличение квот на добычу нефти свидетельствует о недостаточной динамике восстановления спроса относительно представлений об этом годичной давности. Первоначально предполагалось, что максимальное урезание квот добычи на 9,7 миллионов баррелей будет в мае-июне, с июля на 2 миллиона повышаем, потом с 1 января 2021 года еще на 2 миллиона повышаем, ну и дальше обсуждаем. В реальности максимальное урезание квот пришлось продлить до августа, а с 1 января добыча нефти выросла лишь на 500 тысяч баррелей», — пояснил Фролов.

Собеседник агентства отметил, что страны ОПЕК+ до пандемии формально добывали 43,8 миллиона баррелей в сутки, а сейчас — примерно 36,8 миллионов. Но даже увеличение добычи нефти в начале года, которое не совпало с изначальными прогнозами, другими аналитиками было воспринято оптимистично. Многие после начала второй волны коронавирусной инфекции позитивной динамики вообще не ждали.

«На данный момент важно не только то, что спрос все-таки растет, но и то, что еще распродаются запасы. Самая главная задача ОПЕК+ — это сдерживать окно для распродажи избыточных запасов, накопленных в первой половине 2020 года, они распродаются. Может быть, даже вот этот «Суэцкий кризис» чуть-чуть помог, но самую малость, практически незаметно», — отметил эксперт.

Александр Фролов подчеркнул, что параметры апрельского соглашения ОПЕК+ и прогнозы спроса на нефть еще не раз могут быть пересмотрены.

«Мы пока не знаем, какое влияние окажет начавшаяся вакцинация, в том смысле, что количество доступных населению доз вакцины растет. Возможно, ряд стран в большей степени будут готовы снять какие-то ограничения и тем самым активизировать восстановление спроса», — добавил собеседник ФАН.

Введение новых локдаунов в Европе, в частности в Германии, по мнению Фролова, может, напротив, оказать негативное влияние. Если спрос на газ, даже с учетом жестких ограничений, в ЕС вряд ли снизится, то спрос на нефть может пострадать.

«Люди будут сидеть по домам, они будут меньше потреблять бензина, это собственно самая очевидная вещь, которая характерна для всех стран. Притом это бьет и по местному бизнесу — государству приходится это учитывать, например, по автозаправщиком, по каким-то лавочкам, которые при этих заправках существуют», — пояснил Фролов.

Он подчеркнул, что локдауны на территории крупных стран-потребителей энергоресурсов не приведут с снижению спроса на нефтепродукты, но ожидаемо замедлят его восстановление.

«Сказать сейчас, что до конца года мы достигнем только показателей 95-96 миллионов баррелей в сутки, нельзя, потому что мы не знаем, какие ограничения будут введены, как конкретно они скажутся. Но есть мировые точки роста в лице, например, Китая, где спрос так или иначе будет увеличиваться, и есть позитивная динамика, которая в целом наблюдается», — добавил Фролов.

По словам эксперта, оптимизм вселяет также тот факт, что даже нынешние показатели добычи и спроса на нефть и нефтепродукты уже превышают те, что были в начале кризиса 2014 года.

Ранее участники соглашения ОПЕК+ договорились о постепенном наращивании добычи нефти. Добыча увеличится на 1,15 миллионов баррелей в сутки за три месяца. В конце апреля это решение может быть пересмотрено.