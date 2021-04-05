Футболисты из Марий Эл сыграли со звездами российского спорта

Йошкар-Ола, 5 апреля. Футболисты из Марий Эл провели товарищеский матч с командой мастеров спорта «Звезды России». Встреча прошла на манеже «Арены Марий Эл».

Против спортсменов из Марий Эл играли настоящие звезды отечественного футбола. Среди них — заслуженные мастера спорта РФ Аркадий Белый, Олег Денисов, Александр Верижников, а также мастера спорта СССР Дмитрий Кузнецов, Альберт Осколков, Дмитрий Хлестов, Александр Шмарко.

Глава республики Александр Евстифеев поприветствовал участников матча и указал на уникальную возможность для футболистов встретиться с именитыми спортсменами, пишет «Медиапоток».

На днях был установлен новый рекорд в Футбольной национальной лиге (ФНЛ): форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев забил 32 гола за сезон.