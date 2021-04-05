Решения СНБО позволяют Зеленскому оформлять диктатуру на Украине

Киев, 5 апреля. Совет национальной безопасности и обороны Украины в последние месяцы формирует политическую и экономическую сферы в стране. Журналист Владислав Мальцев прокомментировал ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский написал 3 апреля в Instagram про пятничные заседания СНБО. Глава государства пожалел, что у него «не семь пятниц на неделе». По мнению Мальцева, политика можно понять из-за деятельности совета, который отодвинул на второй план кабмин и Верховную раду.

Журналист уверен, что Зеленский оформляет диктат указов с помощью Совета нацбезопасности и обороны. Украина вводит санкции в отношении собственных СМИ, российских граждан и предприятий. Решения СНБО коснулись даже депутатов Европарламента, которые посетили Крым. Зеленский не является профессиональным политиком, пришел к выводу Мальцев.

Последним указом украинский лидер ввел в действие решение СНБО о санкциях против двух компаний из Приморского края. Речь идет об АО «Центр судоремонта Дальзавод» и ОАО «322-й авиационный ремонтный завод».