Американские конгрессменты вскрыли финансовые махинации Джо Байдена

Вашингтон, 5 апреля. Президент США Джо Байден вместе с новыми налоговыми законами устранил лазейки для уклонения от уплаты налогов, однако конгрессмены поймали хозяина Белого дома на махинациях.

В рамках выдвижения нового законопроекта, направленного на оздоровление американской инфраструктуры, который обойдется бюджету США в 2,25 триллиона долларов, Байден разоблачил уловки, которые позволили, по его словам, «увеличить состояние 1% американцев на 4 триллиона долларов». Конгрессмены-республиканцы, ознакомившись с документом, вскрыли, что Джо Байден и его жена, первая леди США Джилл Байден, сами активно пользовались схемами по уклонению от уплаты налогов.

Речь идет об обязательном для предпринимателей налоге, который позволяет финансировать правительственные медицинские программы, такие как Medicare и Obamacare. Чтобы не платить налог на медицинское обслуживание, супруги Байден выводили средства в оффшорные компании CelticCapri Corporation и Giacoppa Corporation. Как подсчитали республиканские конгрессмены, в общей сложности чета Байденов за три года с помощью налоговых махинаций скрыла 13 миллионов долларов доходов.

Конгрессмены Палаты представителей тут же припомнили Белому дома и демократам, как те вызывали экс-президента Дональда Трампа в Капитолий для дачи показаний по «подозрительной» налоговой декларации. Депутат-республиканец Джим Бэнкс уже пообещал, что после победы на промежуточных выборах в 2022 году республиканцы первому делом созовут Надзорную комиссию и призовут Байдена к ответу за финансовые махинации.

«Вы собираетесь ответить за свое лицемерие и вернуть деньги американским гражданам?» — обратился в публичном письме к президенту США депутат Бэнкс.

Ранее президент США Джо Байден принял сразу несколько бюджетных законопроектов по «оздоровлению» американской экономики после пандемии коронавируса и обновлению поврежденной и устаревшей национальной инфраструктуры. Федеральное агентство новостей рассказывало о значительных суммах денег, выделенных Байденом на уничтожение «расово несправедливых» дорог и автострад. Всего на устранение «инфраструктурной несправедливости» выделено 20 миллиардов долларов бюджетных средств.