Побег Бузовой после упоминания Давы попал на видео

Москва, 5 апреля. Известная певица Ольга Бузова по-прежнему остро реагирует на любые упоминания своего экс-возлюбленного Давида Манукяна. Очередная истерика звезды случилась на премии «Жара».

Слезы певицы стали реакцией на слова короля российской поп-эстрады Филиппа Киркорова, также посетившего церемонию вручения престижной музыкальной награды, проходившую в «Крокус Сити Холле». Видео побега Бузовой за кулисы публикует «Вечерняя Москва».

На кадрах набирающего просмотры видеоролика можно увидеть, как вышедший на сцену с певицей исполнитель хита «Цвет настроения синий» упоминает в разговоре Манукяна, отмечая, что и Бузова не без греха — «тоже с другим». После этих слов исполнительница в спешке ретируется за кулисы, не скрывая при этом досады.

Колкостями в адрес Бузовой на мероприятии также щедро сыпала телеведущая и светская львица Ксения Собчак, которая вместе с певицей вела церемонию. Вполне возможно, что эти подколы также отразились на настроении артистки.

Ведущая «Жары» Ольга Бузова весь вечер блистала на мероприятии в необычном платье с длинным шлейфом, из-за которого певицу сравнили с принцессой.