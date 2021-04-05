Названа сладость, которая снижает риск сердечного приступа

Москва, 5 апреля. Людям с заболеваниями сердца и сосудов рекомендуется употреблять мед. Ученые доказали, что он снижает риск инфарктов и инсультов.

В меде содержатся антиоксиданты, при этом практически отсутствуют жиры, белки и клетчатка. Наличие в его составе некоторых витаминов и минералов оказывают благотворное действие на здоровье. Некоторые употребляют мед для укрепления здоровья глаз, а также этот продукт предупреждает развитие определенных видов рака.

Авторы статьи, опубликованной в издании Sabah отмечают, что тем, кто страдает сахарным диабетом, следует с осторожностью употреблять это лакомство, так как оно содержит большое количество сахара. Тем не менее, являясь натуральным источником глюкозы, мед подойдет в качестве альтернативы других подсластителей.

Ранее диетолог Маргарита Королева озвучила опасность позднего завтрака. Она отметила, что важно завтракать в первый час после пробуждения, так как максимальное количество энергии и питательных веществ организм получает в первый прием пищи.