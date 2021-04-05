Правила проведения госзакупок изменятся в России

Москва, 5 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий госкомпании и некоторые другие юридические лица обосновывать первоначальные контрактные цены при закупках.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Заказчики по-прежнему смогут самостоятельно определять порядок установления начальной (максимальной) стоимости контракта, однако теперь должны будут отражать его в положении о госзакупке, передает ТАСС.

Такие поправки внесены в закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», который регулирует закупочную деятельность государственных корпораций, публично-правовых компаний, естественных монополий и многих других организаций. Поправки были предложены правительством с целью повышения эффективности закупок клиентов и минимизации коррупции.

Федеральное дорожное агентство ранее сообщило о планах внедрить технологии анализа больших данных в процесс формирования стоимости государственных закупок. Ведомство надеется, что новая система поможет предотвратить злоупотребления, ускорить работу и сократить возможное пространство для коррупции.