Шепелев рассказал о гостеприимности сына покойной Жанны Фриске

Москва, 5 апреля. Подготовка к празднованию восьмилетия старшего сына телеведущего Дмитрия Шепелева ведется полным ходом. О празднике шоумен рассказал подписчикам в Instagram.

Новую публикацию в соцсети ведущий ТНТ посвятил своему сыну и масштабной подготовке к его празднику, который состоится 7 апреля. Впервые за свои почти восемь лет сын покойной певицы Жанны Фриске решил пригласить гостей. Оказалось, что на празднике будет 15 детей.

«Несколько недель активно готовимся ко дню рождения Платона. Ему исполняется восемь лет. И это будет первый день рождения, на который он приглашает друзей. Парень оказался гостеприимным, ожидаем 15 детей!» — эмоционально отметил Шепелев.

Родитель со всей ответственностью подошел к подготовке массового мероприятия. Всех гостей и именинника будет ждать квест, который по просьбе Платона будет немного пугающим.

«В этом году мы сделали ставку на замес квеста и иммерсивного спектакля (актеры разыгрывают сцены и вступают в диалог с детьми). Именинник захотел, «чтобы немного страшно». Ну что же, проверим его и его гостей. Так что если и будет шумно, то от страха», — раскрыл подробности мероприятия Шепелев.

В качестве подарка родители планируют купить сыну теннисную ракетку и новый телефон. Для гостей мероприятия будет составлен «вишлист», в котором будут зафиксированы все пожелания Платона, сообщает «Вечерняя Москва».

Недавно в семье Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой родился третий ребенок. Пополнение не сильно обрадовало старшего сына артиста, которого Фриске родила незадолго до своей смерти.